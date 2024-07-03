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Советник президента Сирии попала в ДТП и находится в реанимации

Советник президента Сирии Луна аш-Шибль попала в реанимацию после ДТП

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Советник президента Сирии Луна аш-Шибль попала в ДТП и находится в реанимационном отделении одной из больниц Дамаска. Об этом сообщило государственное агентство SANA, ссылаясь на канцелярию сирийского лидера Башара Асада.

По информации агентства, ДТП произошло на одной из дорог, ведущих в столицу арабской республики. Автомобиль, в котором находилась аш-Шибль, слетел с трассы.

Советница президента Сирии была доставлена в больницу с серьезными травмами и помещена в реанимацию, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

До этого у супруги президента Сирии Башара Асада Асмы выявили лейкемию. Первая леди Сирии будет соблюдать социальное дистанцирование и временно не будет принимать участия в публичных мероприятиях.

У Асмы Асад в августе 2018 года обнаружили злокачественную опухоль молочной железы. Спустя год лечения в сирийской клинике супруга президента Сирии объявила о своем выздоровлении.

Асма аль-Ахрас вышла замуж за Башара Асада, сына президента Сирии Хафеза Асада, в 2000 году. В том же году Башар Асад, работавший в то время врачом-офтальмологом, стал президентом Сирии.

Ранее президент Сирии оценил инициативу Путина по урегулированию на Украине.

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