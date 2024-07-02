Байден не снимется с выборов, несмотря на неудачу на дебатах с Трампом

Действующий президент США Джо Байден не снимется с выборов, несмотря на наличие вопросов к его выступлению во время теледебатов с Дональдом Трампом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

Жан-Пьер признала, что выступление Байдена было не самым удачным и в целом теледебаты для него не удались.

«Это была плохая ночь», — заявила она.

Представитель Белого дома заявила, что медицинские заключения о состоянии здоровья Джо Байдена предоставлялись ежегодно. По ее словам, действующий президент США не страдает деменцией, болезнью Альцгеймера или другими дегенеративными заболеваниями и в день дебатов «никаких препаратов не принимал». Согласившись, что некоторая «заторможенность» Байдена во время дебатов наблюдалась, она сослалась на возраст и заявила, что в Белом доме никто ничего не скрывает о его состоянии.

Говоря о когнитивном тесте, которого требовал на теледебатах Трамп, Жан-Пьер отметила, что «врачи [Байдена] считают, что этого не требуется».

Подробнее о дебатах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США не исключили уход Байдена с президентской гонки.