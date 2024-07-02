Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден не снимется с выборов, несмотря на неудачу на дебатах с Трампом

Белый дом: Байден не снимется с выборов, хотя к теледебатам есть вопросы

close
100%
Marco Bello/Reuters

Действующий президент США Джо Байден не снимется с выборов, несмотря на наличие вопросов к его выступлению во время теледебатов с Дональдом Трампом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

Жан-Пьер признала, что выступление Байдена было не самым удачным и в целом теледебаты для него не удались.

«Это была плохая ночь», — заявила она.

Представитель Белого дома заявила, что медицинские заключения о состоянии здоровья Джо Байдена предоставлялись ежегодно. По ее словам, действующий президент США не страдает деменцией, болезнью Альцгеймера или другими дегенеративными заболеваниями и в день дебатов «никаких препаратов не принимал». Согласившись, что некоторая «заторможенность» Байдена во время дебатов наблюдалась, она сослалась на возраст и заявила, что в Белом доме никто ничего не скрывает о его состоянии.

Говоря о когнитивном тесте, которого требовал на теледебатах Трамп, Жан-Пьер отметила, что «врачи [Байдена] считают, что этого не требуется».

Подробнее о дебатах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США не исключили уход Байдена с президентской гонки.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами