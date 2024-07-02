Лукашенко рассказал, на кого Украина обменяла митрополита Ионафана

Участника диверсии против самолета дальней радиолокационной разведки А-50 российских ВКС передали Украине в ходе обмена на митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), которого Белоруссия обменяла по запросу России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«[Россия попросила] освободить известного священнослужителя Ионафана <...> Украинцы к нам с этой просьбой обратились. <...> Поэтому мы этого человека отдали Украине, они нам отдали священника», — заявил Лукашенко.

Речь идет о гражданине Украине Николаеве Швеце, который был задержан после диверсии против самолета дальней радиолокационной разведки А-50 российских ВКС, который базировался на аэродроме Мачулищи в Белоруссии. Лукашенко добавил, что Швеца на границе встретили родители.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Москве встретился с осужденным ранее на Украине митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном (Елецких).

Ранее в России прокомментировали освобождение митрополита на Украине.