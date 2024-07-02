Молдавия отвергла мирное предложение Приднестровья

Глава Приднестровья Вадим Красносельский в ходе встречи с послом Евросоюза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отверг предложение о мире с Тирасполем. Его слова приводит Sputnik Молдова.

Речь шла об отказе молдавского руководства от подписания декларации о приверженности переговорным методам в процессе урегулирования приднестровского конфликта.

«Я понимаю, что в силу объективных и субъективных причин формат «5+2» сейчас работать не может. Но мы не можем этим обстоятельством прикрыться и не работать вообще. И декларация – хороший совместный шаг», — подчеркнул он.

Красносельский отметил, что в первой половине 2024 года многие проблемы региональной безопасности усилились. За время встречи стороны обсудили, среди прочего, поддержание мира, условия для развития экономики и соблюдение прав человека в Приднестровье.

До этого сообщалось, что Молдавия переписала декларацию о мирном урегулировании с Приднестровьем.

Ранее ОКК сообщила о стягивании военной техники Молдавии к границе Приднестровья.