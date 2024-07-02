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Некоторые осужденные белорусские оппозиционеры вскоре выйдут на свободу

Лукашенко заявил, что ряд осужденных противников властей страны будут освобождены

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AP

Ряд осужденных в 2020–2021 годах противников властей страны будут освобождены в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления белорусского президента Александра Лукашенко.

«Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжело больные, как они [противники власти — «Газета.Ru»] пишут, наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали, крушили», — заявил Лукашенко, выступая во Дворце республики на торжественном собрании, посвященном отмечаемому 3 июля Дню независимости Белоруссии.

Белорусский президент заявил, что власти страны руководствуются принципом гуманизма, действуя «по-людски».

До этого президент Александр Лукашенко заявил, что Вооруженные силы Белоруссии готовы жестко ответить на возможные провокации украинских войск на границе между двумя странами.

Глава государства обратился к властям Украины, призвав их «не шалить с огнем».

Ранее Лукашенко обвинил западные страны в попытках втянуть Белоруссию «в разборки».

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