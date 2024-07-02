Орбан анонсировал отчет о переговорах с Зеленским для Совета ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовит для Совета ЕС отчет о переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я, естественно, подготовлю отчет о переговорах для Совета ЕС», — отметил Орбан.

Он отметил, что на основе этого документа можно будет принять необходимые «европейские решения».

До этого в Госдуме озвучили возможные цели визита Орбана в Киев.

2 июля Орбан прилетел в Киев и встретился с Зеленским. Он впервые посетил Украину с начала спецоперации ВС РФ.

Позже Орбан заявил, что Венгрия захотела подписать соглашение с Украиной о сотрудничестве, подобное тем, которые действуют с другими соседними государствами.

Также в Кремле заявили, что Венгрия не обсуждала с Россией визит Орбана в Киев.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.