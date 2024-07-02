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Литва обвинила российский самолет в нарушении ее воздушного пространства

МИД Литвы заявил, что самолет из РФ нарушил воздушное пространство республики

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Lithuanian Ministry of Foreign

Министерство иностранных дел Литвы вручило представителю посольства РФ ноту протеста, обвинив один из российских самолетов в нарушении воздушного пространства республики. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

В заявлении отмечается, что 30 июня гражданский самолет авиакомпании «Победа» якобы нарушил литовскую границу над Балтийским морем. По информации МИД, лайнер находился в воздушном пространстве Литвы около одной минуты. При этом изначально воздушное судно направлялось из Москвы в Калининград.

«МИД Литвы из-за этого инцидента выразил протест представителю российского посольства и потребовал, чтобы органы власти в РФ как можно скорее дали объяснение в отношении этой ситуации», — говорится в публикации.

Кроме того, Вильнюс призвал Москву принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

27 июня правительство Литвы одобрило предложение запретить государственным служащим, имеющим разрешение на работу с секретной информацией, летать в РФ и Белоруссию. Кроме того, таких чиновников могут лишить права ездить в КНР. Но, по информации ТАСС, сначала соответствующий законопроект должен принять парламент республики.

Ранее страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с РФ.

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