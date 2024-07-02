Госдума рассмотрит заявление о приостановке участия в ПА ОБСЕ

Госдума 3 июля планирует рассмотреть на пленарном заседании заявление о приостановке участия делегации РФ в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и выплате взносов. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, сообщает ТАСС.

«Завтра рассмотрим постановление Государственной думы <...> «О приостановке участия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — сказал парламентарий.

Комитет ГД по международным делам внес проект заявления 28 июня. В нем указано, что российская делегация в ПА ОБСЕ под надуманными предлогами неоднократно лишалась права полноценного участия в работе заседаний и руководящих органов ассамблеи. В связи с этим сенаторы и депутаты посчитали закономерным приостановить участие России в организации и не платить взносы, говорится в заявлении.

В документе отмечается, что российские парламентарии готовы вернуться к работе в ПА ОБСЕ при условии отказа ее руководства от русофобских и дискриминационных подходов.

В июне Румыния отказала в визах делегации РФ на сессию ПА ОБСЕ в Бухаресте. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин называл Парламентскую ассамблею «шабашем».

Ранее белорусскую делегацию не пустили в Румынию на сессию ПА ОБСЕ.