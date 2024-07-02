США собираются выделить новый пакет помощи Киеву на $2,3 млрд

США планируют выделить новый пакет помощи Киеву на $2,3 млрд. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова главы Пентагона Ллойда Остина.

Какие конкретно вооружения будут включены в данный транш помощи, не уточняется. Соответствующее заявление было сделано Остином на фоне визита главы минобороны Украины Рустема Умерова в Вашингтон.

Известно также, что с начала 2024 года ЕС, Япония, Канада и МВФ передали Украине почти $14 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны.

До этого сообщалось, что Украина прибегала к аварийной помощи из энергосистем Венгрии, Польши и Словакии в период пиковой нагрузки.

По данным «Укрэнерго», во вторник, 2 июля, планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии общим объемом 30,7 тысячи мегаватт-часов.

Ранее сообщалось, что финансовая помощь Украине достигла минимума с 2022 года.