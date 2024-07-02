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На Украине заочно осудили главу ЛНР

На Украине суд заочно приговорил к тюремному сроку главу ЛНР Пасечника

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Алексей Майшев/РИА Новости

На Украине суд заочно приговорил главу Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Суд также постановил лишить главу ЛНР права в течение 13 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти.

Пасечника обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана, бывших главу МИД Павла Климкина и министра финансов Александра Шлапака, а также генерала ВСУ Игоря Довганя и еще двух военачальников.

По версии следствия, Шлапаку наряду с другими чиновниками принимал решение о начале АТО в Донбассе и обеспечивал ее финансирование за счет средств госбюджета, а Гройсман и Климкину, будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержали проведение АТО и руководили операцией.

Кроме того, МВД объявило в розыск заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко.

Ранее суд вынес приговор воевавшим на стороне Украины иностранным наемникам.

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