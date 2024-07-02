В СФ поддержали кандидатуры новых военных прокуроров

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, а также комитет по обороне и безопасности рассмотрели и поддержали кандидатуры на посты военных прокуроров на совместном заседании. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сенаторы поддержали кандидатуру Сергея Казакова, который в настоящее время занимает должность военного прокурора Северного флота, на должность военного прокурора Объединенной группировки войск, также в СФ предложили Алексея Найду на пост военного прокурора Ленинградского военного округа. Кроме этого, сенаторы поддержали кандидатуру Константина Ольховского на пост военного прокурора Центрального военного округа.

На пост военного прокурора Северного флота предложили кандидатуру Игоря Купреева, а на должность военного прокурора Черноморского флота — Олега Окорокова.

В соответствии с регламентом, информация о рассмотрении кандидатур, представленных российским президентом для проведения консультаций, будет доведена до сенаторов на пленарном заседании, которое назначено на 3 июля.

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