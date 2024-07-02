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ООН призвала РФ перестать создавать помехи телевещанию за рубежом

МЭС ООН призвал РФ перестать создавать помехи телевещанию за рубежом

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Международный союз электросвязи (МЭС) ООН призвал РФ перестать создавать помехи телевещанию на Украине и в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Радиорегламентарного комитета организации.

По данным совета, российские наземные станции в Подмосковье, Калининграде и Павловке создавали помехи работе французской, шведской и украинской спутниковых сетей. На этом фоне комитет призвал РФ «немедленно прекратить любые преднамеренные действия, направленные на создание вредных помех».

До этого Эстония обвинила Россию в глушении GPS-сигнала над странами Балтии. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что эта проблема касается Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши. По мнению Цахкна, «атака на GPS является частью гибридной акции, которая нарушает нашу жизнь и нарушает всевозможные международные соглашения».

Глава МИД Эстонии пояснил, что Россия, как и другие страны, является участником конвенции о недопущении вмешательства в работу системы GPS. Однако, по его словам, есть много доказательств того, что помехи исходят из региона Санкт-Петербурга, Пскова и Калининграда.

Ранее российские специалисты разработали систему защиты телевизионного сигнала.

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