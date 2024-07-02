Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ярославле хотят возвеличить Ростов

Ярославская дума направит в Госдуму проект о переименовании Ростова

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Ярославская областная дума направит в Госдуму проект о переименовании Ростова в Ростов Великий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный парламент.

«Проект федерального закона о переименовании Ростова в Ростов Великий направляется в Правительство РФ и в Госдуму. Такое решение принято на очередном заседании Ярославской областной Думы», — сообщили в ярославской облдуме.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассчитывает, что вопрос о переименовании древнего города будет решен до конца года — при этом Евраев призвал сделать Ростов великим не только по названию, а также и по содержанию: необходимо сделать город красивым и комфортным для жителей.

Ростов, имеющий в обиходе название «Ростов Великий», был впервые упомянут в летописях в 862 году, и был долгое время крупным политическим и экономическим центром Северо-Восточной Руси.

До этого стало известно, что украинское село Муравейник переименуют в Мурашкин в рамках борьбы с имперской политикой.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют снести памятник Жеглову и Шарапову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами