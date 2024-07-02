В Ярославле хотят возвеличить Ростов

Ярославская областная дума направит в Госдуму проект о переименовании Ростова в Ростов Великий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный парламент.

«Проект федерального закона о переименовании Ростова в Ростов Великий направляется в Правительство РФ и в Госдуму. Такое решение принято на очередном заседании Ярославской областной Думы», — сообщили в ярославской облдуме.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассчитывает, что вопрос о переименовании древнего города будет решен до конца года — при этом Евраев призвал сделать Ростов великим не только по названию, а также и по содержанию: необходимо сделать город красивым и комфортным для жителей.

Ростов, имеющий в обиходе название «Ростов Великий», был впервые упомянут в летописях в 862 году, и был долгое время крупным политическим и экономическим центром Северо-Восточной Руси.

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