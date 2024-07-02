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Названы примерные сроки создания концепции безопасности Союзного государства

Мезенцев: концепцию безопасности Союзного государства представят к концу года

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РИА Новости

Концепцию безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии могут представить уже к концу 2024 года. Такое заявление сделал государственный секретарь данного надгосударственного образования Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.

Он 2 июля принял участие в круглом столе в Белорусском государственном музее Великой Отечественной войны. На мероприятии Мезенцев сообщил, что в данный момент Москва и Минск предметно работают над созданием концепции безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии.

«Важнейший документ, <...> который, мы полагаем, будет представлен в преддверии 25-летия подписания Союзного договора в завершении этого года», — добавил государственный секретарь.

25 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Союзное государство РФ и Белоруссии активно развивается и продолжает крепнуть во всех областях. К текущему моменту власти двух стран одобрили 31 план мероприятий, направленных на укрепление двусторонних связей. По словам главы внешнеполитического действия, всего в эти планы были включены около 300 мероприятий.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссии освободили Европу от нацизма.

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