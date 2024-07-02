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Зеленский рассказал, о чем беседовал с Орбаном в ходе переговоров в Киеве

Зеленский и Орбан обсудили принципиальные вопросы отношений Украины и Венгрии

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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров обсудили наиболее принципиальные вопросы двусторонних отношений. Об этом в своем Telegram-канале написал сам украинский лидер.

Он уточнил, что главы двух государств уделили внимание развитию трансграничного сотрудничества между Киевом и Будапештом. Также они обсудили взаимодействие Украины и Венгрии в энергетической и торговой сферах.

«Говорили и о гуманитарной сфере — обо всем том, что касается жизней наших людей и на Украине, и в Венгрии», — подчеркнул Зеленский.

По словам политика, содержание его беседы с венгерским премьер-министром может стать основой для подписания нового документа между Киевом и Будапештом. Речь идет о соглашении, которое будет регулировать все аспекты взаимодействия двух стран и позволит им «пользоваться всеми благами единства в Европе».

2 июня в Киеве состоялись переговоры Зеленского и Орбана, который прилетел в украинскую столицу утром в тот же день. Глава правительства Венгрии посетил Украину впервые с момента эскалации конфликта и начала российской специальной военной операции (СВО).

Ранее в Кремле прокомментировали поездку венгерского премьер-министра на Украину.

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