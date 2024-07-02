Во Франции призвали перестать демонизировать Россию

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал перестать демонизировать Россию после обвинений в якобы вмешательстве Москвы в парламентские выборы. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«На самом деле мы не поняли: если Макрон получил такую пощечину, то это была не воля французов, а русский заговор, очевидно! Русские определенно повсюду: за брекзитом, Трампом, желтыми жилетами, демонстрациями против QR-кодов в пандемию, а теперь и за выборами в законодательные органы Франции», — с иронией написал политик.

Филиппо призвал прекратить подобный «цирк» и перестать демонизировать Россию, вводя французов в заблуждение. По его словам, нужно принять тот факт, что Эммануэль Макрон «получил пощечину» по результатам выборов.

До этого газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД Франции писала, что «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона - третье, набрав 20,76% голосов.

Далее следуют республиканцы (6,56% голосов, 1 избранный) и различные правые (3,67%, 2 избранных).

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