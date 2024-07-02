Орбан: вопрос мира на Украине будет главным в Евросоюзе

Вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Думаю, это самый важный вопрос для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства — вопрос войны и мира между Россией и Украиной», — заявил он.

Венгрия с 1 июля начала председательство в Совете Евросоюза. В июне Будапешт представил девиз своего полугодового председательства в Совете ЕС «Сделаем Европу снова великой», в нем содержится отсылка к предвыборному лозунгу бывшего президента США Дональда Трампа.

2 июля Орбан прилетел в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он впервые посетил Украину с начала спецоперации ВС РФ.

Венгерский политик призвал украинского лидера задуматься над возможностью остановить боевые действия, чтобы ускорить приближение мирных переговоров.

Ранее в Кремле объяснили визит Орбана в Киев.