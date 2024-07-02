Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан: вопрос мира на Украине будет главным в Евросоюзе

Орбан: вопрос мира между РФ и Украиной будет главным в ЕС в следующие полгода

close
100%
Virginia Mayo/AP

Вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Думаю, это самый важный вопрос для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства — вопрос войны и мира между Россией и Украиной», — заявил он.

Венгрия с 1 июля начала председательство в Совете Евросоюза. В июне Будапешт представил девиз своего полугодового председательства в Совете ЕС «Сделаем Европу снова великой», в нем содержится отсылка к предвыборному лозунгу бывшего президента США Дональда Трампа.

2 июля Орбан прилетел в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он впервые посетил Украину с начала спецоперации ВС РФ.

Венгерский политик призвал украинского лидера задуматься над возможностью остановить боевые действия, чтобы ускорить приближение мирных переговоров.

Ранее в Кремле объяснили визит Орбана в Киев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами