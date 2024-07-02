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Венгрия решила подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве с Украиной

Орбан: Венгрия хочет подписать соглашение о сотрудничестве с Украиной

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Yves Herman/Reuters

Венгрия захотела подписать соглашение с Украиной о сотрудничестве, подобное тем, которые действуют с другими соседними государствами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев, его цитирует украинское издание «Страна».

Он отметил, что Будапешт хочет наладить отношения с Киевом.

«Мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии», — сказал Орбан.

Венгерский лидер подчеркнул, что необходимо разрешить много двусторонних проблем для улучшения отношений между странами.

Также Орбан призвал украинского лидера Владимира Зеленского задуматься над возможностью остановить боевые действия, чтобы ускорить приближение мирных переговоров.

2 июля Орбан прилетел в Киев и встретился с Зеленским. Он впервые посетил Украину с начала спецоперации ВС РФ.

Венгрия с 1 июля начала председательство в Совете Евросоюза. В июне Будапешт представил девиз своего полугодового председательства в Совете ЕС «Сделаем Европу снова великой», в нем содержится отсылка к предвыборному лозунгу бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее политолог раскрыл намерения Венгрии в качестве председателя Совета ЕС.

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