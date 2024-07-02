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На Украине назначили нового первого замминистра экономики

Кабмин Украины назначил Алексея Соболева первым замминистра экономики

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Oleksii Sobolev/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале сообщил, что кабинет министров Украины подписал указ о назначении Алексея Соболева первым заместителем министра экономики.

«Кабмин назначил Алексея Соболева первым замминистра экономики», — написал он.

В июне глава государственного агентства восстановления и инфраструктуры Украины Мустафа Найем подал в отставку. Отставку связали со скандалом из-за того, что чиновника не позвали на конференцию по восстановлению Украины в Германии.

18 июня кабинет министров Украины утвердил отставку Мустафы Найема с поста руководителя госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны.

До этого на Украине признали, что не успеют восстановить работу всех энергообъектов до зимы.

Ранее на Украине заявили о катастрофической нехватке работников.

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