На Украине назначили нового первого замминистра экономики

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале сообщил, что кабинет министров Украины подписал указ о назначении Алексея Соболева первым заместителем министра экономики.

«Кабмин назначил Алексея Соболева первым замминистра экономики», — написал он.

В июне глава государственного агентства восстановления и инфраструктуры Украины Мустафа Найем подал в отставку. Отставку связали со скандалом из-за того, что чиновника не позвали на конференцию по восстановлению Украины в Германии.

18 июня кабинет министров Украины утвердил отставку Мустафы Найема с поста руководителя госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны.

До этого на Украине признали, что не успеют восстановить работу всех энергообъектов до зимы.

Ранее на Украине заявили о катастрофической нехватке работников.