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Политолог объяснил, зачем Орбан приехал в Киев

Политолог Косоруков: визит Орбана в Киев является вынужденным

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Yves Herman/Reuters

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Украину выглядит вполне логично, поскольку республика с 1 июля председательствует в Евросовете. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Дело в том, что защита венгерского меньшинства на Западной Украине остается камнем преткновения между Украиной, выстраивающей моноэтническую идентичность, и Венгрией, выдерживающей курс на защиту своих национальных интересов в Европе», — отметил эксперт.

Он добавил, что Орбану не удастся вразумить украинского лидера Владимира Зеленского, «загнанного в угол» Западом. Однако для венгерского премьера это важно, поскольку он делает все возможное, чтобы не втянуть свою страну в боевые действия и приблизить мирное урегулирование конфликта на Украине.

Орбан прибыл с официальным визитом в Киев утром второго июля. Он уже успел провести личную встречу с Зеленским.

Венгрия с 1 июля начала председательство в Совете Европейского союза сроком на полгода. Для девиза на этот период Будапешт выбрал лозунг «Сделаем Европу снова великой», отсылая к предвыборному лозунгу бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее в Кремле объяснили визит Орбана в Киев.

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