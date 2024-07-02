КНР выразила протест после заявления генсека НАТО

Власти КНР выразили протест в связи с заявлением Генсека НАТО Йенса Столтенберга о внешней политике Пекина, а также призвали альянс не наносить вред Азиатско-Тихоокеанскому региону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.

«НАТО уже устроило беспорядок в Европе, оно не должно наносить вред еще и Азиатско-Тихоокеанскому региону», — заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне Столтенберг заявил, что альянсу нужно усилить партнерство с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для давления на КНР. Кроме того он высказался о проводимой Китаем внешней политике. По словам генсека, Пекин подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны, поддерживая Москву в производстве дронов и ракет. Столтенберг подчеркнул, что, если Пекин не изменит курс, то Запад «должен заставить его заплатить».

После этого пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что российские власти негативно отнеслись к словам Столтенберга в отношении Китая.

Ранее минобороны КНР обвинило НАТО в «раздувании» китайской ядерной угрозы.