В Кремле отказались комментировать возможное участие РФ в переговорах Сирии и Турции

Кремль пока не может подтвердить участие Москвы в переговорном процессе между Турцией и Сирией. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нам нечего сообщить на этот счет», — сказал официальный представитель Кремля.

30 июня газета Al Watan со ссылкой на источник в сирийском правительстве сообщила, что Дамаск и Анкара готовятся провести встречу, на которой будет обсуждаться нормализация двусторонних отношений. Местом проведения переговоров может стать Дамаск.

Помимо этого, утверждается, что стороны пригласили Москву выступить арбитром на переговорах и «присутствовать за столом, где будет вестись двусторонний диалог вдали от средств массовой информации», цитирует материал газеты ТАСС.

До этого лидер турецкой оппозиционной партии Озгюр Озель публично заявил, что надеется встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом в ближайшие месяцы.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция открыта для инициатив по нормализации отношений с Сирией.