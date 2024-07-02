Орбан провел встречу с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прибывший с визитом на Украину утром, провел встречу с Владимиром Зеленским в президентском дворце в Киеве. Об этом сообщает Telex.

Как напоминает издание, Орбан впервые посетил Украину с начала специальной военной операции России в 2022 году.

По данным Telex, стороны не подпишут каких-либо соглашений и не будут проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи.

До этого украинский политолог Владимир Фесенко предположил, что Орбан прибыл с визитом на Украину, чтобы продемонстрировать свой политический вес как представителя Европейского союза (ЕС). Во время визита стороны также могут обсудить возникающие споры между Киевом и Будапештом, полагает эксперт. В качестве примера он привел давление на Украину, в том числе со стороны Орбана, по вопросу статуса прав венгерского меньшинства на территории республики.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова не исключила, что в ходе визита на Украину премьер-министра Венгрии Виктора Орбана президент Владимир Зеленский попытается изменить его позицию по вопросам, касающихся членства Киева в ЕС.

Ранее Зеленский поздравил Венгрию с началом председательства в ЕС.