В Кремле объяснили визит Орбана в Киев

Премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для выполнения «брюссельских интересов», так как страна с 1 июля стала на полгода председателем в Совете Евросоюза. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Венгрия стала председателем в Совете ЕС, поэтому должна выполнять свои функции, здесь будет превалировать обязанность в разрезе брюссельских интересов, а не венгерских национальных интересов», — отметил он.

По словам представителя Кремля, Москва не ожидает никаких особенных шагов от Венгрии по итогам поездки Орбана. Песков также уточнил журналистам, что «не нам надо комментировать» то, чего ожидать от поездки премьера Венгрии в Киев.

При этом пресс-секретарь заверил, что венгерский глава кабинета министров старается действовать в интересах собственного государства, а не ЕС.

«Орбан жестко умеет отстаивать интересы своей страны», — заключил Песков.

Венгрия с 1 июля начала председательство в Совете Евросоюза сроком на полгода. Для девиза на этот период Будапешт выбрал лозунг «Сделаем Европу снова великой», отсылая к предвыборному лозунгу бывшего президента США Дональда Трампа.

2 июля Орбан прибыл с официальным визитом в Киев утром второго июля. Он уже успел провести личную встречу с Зеленским.

Ранее на Украине раскрыли возможные цели визита Орбана в Киев.