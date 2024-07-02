Макрона обвинили в подготовке «административного переворота»

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит административный переворот в государственных структурах республики с целью помешать будущему оппозиционному премьеру управлять страной. Об этом в эфире радио France Inter заявила лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

3 июля, то есть за четыре дня до второго тура выборов, Макрон рассмотрит вопрос о назначении генерального директора национальной полиции, хотя прежний должен был остаться до конца Олимпиады, а также директора национальной жандармерии, десятков префектов и целой группы людей, целью которых будет помешать Джордану Барделле управлять Францией, заявила Ле Пен.

Она отметила, что на прошлой неделе французский лидер уже произвел «огромное количество назначений, гораздо больше, чем во время традиционного заседания Совета министров». По ее словам, противодействие результатам выборов и назначение Макроном «своих людей» таким образом, чтобы не позволить победившей партии проводить свою политику, является «административным переворотом».

Лидером первого тура парламентских выборов во Франции стало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен. На втором месте идет альянс левых сил, а замыкает тройку сильнейших правящий блок Эммануэля Макрона. Второй тур пройдет 7 июля. При этом жители Франции итоги выборов отметили протестами и погромами, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрону предсказали провал на досрочных выборах во Франции.