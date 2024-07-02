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Политолог предупредил, что Киев может вести переговоры с Москвой только до конца лета

Политолог Кот: 28 августа Верховная рада станет нелегитимной

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РИА Новости

Политолог Юрий Кот в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией. Эксперт отметил, что Киев может вести диалог с Москвой только до конца лета, поскольку срок действия единственной легитимной власти на Украине — Верховной рады — заканчивается 28 августа.

«Для того чтобы продлить ее действие, президент должен подавать через Совет национальной безопасности соответствующее обращение. Как может нелегитимный президент что-то подавать? Соответственно, к концу лета и Рада станет нелегитимной. Ну и что дальше?» — задается вопросом политолог.

Однако вместо переговоров Киев продолжает готовиться к очередному контрнаступлению, которое вновь обернется провалом, добавил Кот.

30 июня Зеленский дал интервью Philadelphia Inquirer, в котором допустил возможность переговоров с РФ через посредников. При этом он подчеркнул, что невозможно сделать так, чтобы конфликт закончился, а на следующий день все были счастливы. Но можно подготовить документ, в котором часть вопросов будет решена не пулями, а тем или иным форматом диалога, отметил украинский лидер.

Ранее Рогов рассказал, с чем связано желание Зеленского провести переговоры с Россией.

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