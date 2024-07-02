Консерваторы в Великобритании используют домыслы о якобы намерениях России вмешаться в парламентские выборы королевства, у Москвы нет такой привычки. Об этом заявили в комментарии российского посольства в Лондоне, передает РИА Новости.

Как отметили в дипмиссии, Россия в отличие от Британии и других западных стран не имеет привычки «лезть» во внутренние дела других суверенных государств, к манипуляциям и государственным переворотам прибегают США и их «сателлиты».

Вне зависимости от того, кто победит на выборах в Великобритании, конфронтационная линия в отношении Российской Федерации будет продолжена, заявили в посольстве.

30 июня председатель правящей Консервативной партии Великобритании Ричард Холден заявил о необходимости провести расследование из-за публикаций в СМИ о якобы вмешательстве зарубежных пророссийских блогеров в парламентские выборы в стране.

По его словам, в соцсетях были обнаружены подозрительные аккаунты, которые якобы распространяли «кремлевские нарративы».

Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля 2024 года.

Ранее российский посол назвал неожиданными досрочные выборы в Британии.