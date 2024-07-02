Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском посольстве отвергли домыслы о вмешательстве Москвы в британские выборы

Посольство РФ в Лондоне: в выборы имеют привычку вмешиваться США, а не Россия

close
100%
Global Look Press

Консерваторы в Великобритании используют домыслы о якобы намерениях России вмешаться в парламентские выборы королевства, у Москвы нет такой привычки. Об этом заявили в комментарии российского посольства в Лондоне, передает РИА Новости.

Как отметили в дипмиссии, Россия в отличие от Британии и других западных стран не имеет привычки «лезть» во внутренние дела других суверенных государств, к манипуляциям и государственным переворотам прибегают США и их «сателлиты».

Вне зависимости от того, кто победит на выборах в Великобритании, конфронтационная линия в отношении Российской Федерации будет продолжена, заявили в посольстве.

30 июня председатель правящей Консервативной партии Великобритании Ричард Холден заявил о необходимости провести расследование из-за публикаций в СМИ о якобы вмешательстве зарубежных пророссийских блогеров в парламентские выборы в стране.

По его словам, в соцсетях были обнаружены подозрительные аккаунты, которые якобы распространяли «кремлевские нарративы».

Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля 2024 года.

Ранее российский посол назвал неожиданными досрочные выборы в Британии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами