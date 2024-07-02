В Турции может пройти конференция по урегулированию конфликта на Украине

Турция может предложить России и Украине провести мирную конференцию с участием всех сторон в рамках стамбульского процесса урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью РИА Новости заявил турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гёктюрк.

По его словам, с начала российской специальной военной операции на Украине Турция предпринимает важные дипломатические усилия.

Гёктюрк отметил, что в последнее время США чаще осуществляют провокации в Черном море. Это станет одним из первых пунктов повестки дня в Астане на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Эксперт также напомнил, что совместными усилиями Анкары и Москвы в 2022 году было заключено зерновое соглашение, предполагавшее в том числе провоз украинского зерна по коридору в Черном море, однако его не удалось продлить «из-за подрывной деятельности» Вашингтона и Киева.

Гёктюрк добавил, что Турция может предложить провести мирную конференцию для прекращения украинского кризиса. По его мнению, стремление Анкары разрешать политические и военные кризисы вместе с Москвой подвергается нападкам со стороны Запада. В качестве примера он привел статью британской газеты Financial Times под заголовком «Не исключайте Турцию из европейских оборонных усилий из-за (президента) Эрдогана».

В самой Турции как от правящей партии, так и от оппозиции, как заметил Гёктюрк, звучат заявления о важности членства в Европейском союзе и отношений с Западом.

15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России.

Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали только 77 стран.

Ранее Путин рассказал, при каких условиях боевые действия на Украине прекратятся за два месяца.