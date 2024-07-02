Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карлсон предрек замену кандидатуры Байдена на предстоящих выборах

Карлсон заявил, что замена Байдена на другого кандидата — вопрос времени

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Представители Демократической партии заменят действующего главу Белого дома Джо Байдена на другого кандидата, это лишь вопрос времени. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X.

«Слишком много видных демократов считают, что у него поврежден мозг. Они не пойдут на попятную. Им нужно его заменить, они это сделают, вопрос состоит в том, когда. Если они умны, то сделают это незамедлительно», — написал он.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Национальный комитет Демократической партии может официально выдвинуть Байдена кандидатом на выборах президента США уже в июле.

1 июля советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джейсон Миллер сказал, что Байден останется кандидатом на пост главы государства на выборах, несмотря на провал на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом. По словам Миллера, действующего президента выдвинут по нескольким причинам, главная из которых состоит в том, что Байден сам не желает снимать свою кандидатуру.

Ранее родственники Байдена обвинили его помощников в провале на теледебатах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами