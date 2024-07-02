Карлсон предрек замену кандидатуры Байдена на предстоящих выборах

Представители Демократической партии заменят действующего главу Белого дома Джо Байдена на другого кандидата, это лишь вопрос времени. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X.

«Слишком много видных демократов считают, что у него поврежден мозг. Они не пойдут на попятную. Им нужно его заменить, они это сделают, вопрос состоит в том, когда. Если они умны, то сделают это незамедлительно», — написал он.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Национальный комитет Демократической партии может официально выдвинуть Байдена кандидатом на выборах президента США уже в июле.

1 июля советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джейсон Миллер сказал, что Байден останется кандидатом на пост главы государства на выборах, несмотря на провал на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом. По словам Миллера, действующего президента выдвинут по нескольким причинам, главная из которых состоит в том, что Байден сам не желает снимать свою кандидатуру.

Ранее родственники Байдена обвинили его помощников в провале на теледебатах.