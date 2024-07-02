Премьер Австралии отказался участвовать в саммите НАТО

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отказался участвовать в саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал Sky News Australia.

При этом Австралию на мероприятии будет представлять вице-премьер, министр обороны Австралии Ричард Марлз. Альбанезе, по данным телеканала, планирует сосредоточиться на внутренних делах.

Некоторые наблюдатели осудили решение премьера. Они считают, что участие лидера страны на саммите НАТО важно с учетом проблем с безопасностью в мире и регионе.

Уходящий генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО собирается расширять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в числе которых Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз (ЕС) пытается втянуть европейские страны в военный конфликт на Украине, чтобы победить Россию.

Касаясь плачевной ситуации, которая сложилась в Европе, Орбан подчеркнул, что деньги европейцев уходят на Украину, санкции ударили по компаниям стран ЕС, привели к росту инфляции и лишили миллионы людей средств к существованию.

Ранее стало известно, что НАТО отправит нового чиновника на Украину.