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СМИ: Зеленский пережил плохие дни

Spectator: Зеленский пережил плохие дни из-за событий в США и Франции

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Annegret Hilse/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось пережить несколько плохих дней. Об этом сообщил обозреватель издания Spectator Гэвин Мортимер.

По его словам, причиной плохого периода для украинского лидера стали провальные дебаты Джо Байдена с Дональдом Трампом и результаты первого тура выборов во Франции, где коалиция президента Эммануэля Макрона заняла лишь третье место.

Что касается ситуации в США, то обозреватель заявил, что мнение Трампа об украинском конфликте «хорошо известно» и экс-президент хочет положить ему конец. А политический проект Макрона недееспособен, таким же окажется и само дальнейшее президентство главы Франции.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что Зеленский может попытаться тянуть время при помощи переговоров с Россией. Он назвал слова украинского лидера о готовности к мирным переговорам через посредников уловкой. По его мнению условия с посредниками — это глупость, поскольку такие переговоры могут продолжаться месяцами или годами.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь.

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