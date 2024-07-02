Мадуро заявил о возобновлении переговоров с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны возобновят прямой диалог с США в среду. Его слова в эфире телепрограммы «С Мадуро +» передает РИА Новости.

«Я человек диалога и хочу, чтобы посредством диалога уважалась Венесуэла. Заставить уважать нашу страну, ее демократию, ее народ», — сказал Мадуро.

По словам главы Венесуэлы, он в течение двух месяцев получал предложения от правительства США восстановить переговоры и прямой диалог.

«Обдумав, я принял предложение, и в ближайшую среду возобновляются прямые переговоры с правительством США для исполнения соглашений, подписанных в Катаре, и для восстановления условий для уважения и диалога без манипуляций», — сказал президент, добавив, что переговоры будут публичными и без спекуляций.

По его словам, состоялось уже множество тайных встреч, и Венесуэла соблюдает секретность, а США — нет. Мадуро отметил, что Вашингтона пытается получить выгоду и нанести Венесуэле ущерб, выдавая «лживые версии».

До этого издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что санкционная политика Вашингтона в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая была призвана ограничить ресурсы этих стран, однако в итоге привела к появлению глобальной теневой экономики.

Ранее Венесуэла предложила создать международную зону экономической свободы.