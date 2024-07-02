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Туск заявил, что Варшава готова пожертвовать многим ради независимости

Туск заявил о жертвах Варшавы ради независимости

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во время посещения логистического хаба в Жешуве, через который проходят поставки оружия и боеприпасов на Украину, что Варшава готова многим пожертвовать во имя независимости. Эту информацию приводит радиостанция RMF24.

В сопровождении посла США в Польше Марка Бжезинского глава правительства встретился в Жешуве с польскими и американскими военнослужащими, размещенными там. Место находится на границе с Украиной в Подкарпатском воеводстве.

Дональд Туск выразил благодарность военным за обеспечение поставок помощи ВСУ, отметив, что Украина, по его мнению, сможет победить войну благодаря усилиям польских и американских солдат, а также других участников хаба.

«Судьба нашей страны, Украины, Европы и всего свободного мира, включая США, в значительной степени зависит от вашей работы здесь», — подчеркнул Туск.

По словам польского премьера, понятие «независимость» имеет одинаковое значение как для польских, так и для американских сердец. Он заявил, что они готовы пожертвовать многим в Польше и в США во имя независимости, свободы и блага других людей.

Хаб в Жешуве служит для поставок оружия и гуманитарной помощи из стран ЕС и США в Киев. Главный объем зарубежной военной помощи проходит через аэропорт Жешув-Ясенка, который является ключевым транзитным пунктом для отправки грузов на Украину и для прибытия зарубежных чиновников в Киев.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

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