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Швейцарию оскорбило сообщение Медведева после украинского саммита

NZZ: заявление Медведева по саммиту вызвало негодование в Швейцарии

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Павел Бедняков/РИА Новости

Недавние заявления зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева вызвали недовольство в Швейцарии. Журналист Эрих Ашванден в своей статье для издания NZZ описал изменения в отношениях российского политика к Швейцарии за последние 15 лет.

В 2009 году, находясь в Швейцарии в качестве президента России, Медведев был встречен с теплом, и сам политик высказывался о стране положительно. В знак дружбы между двумя странами он привез в Швейцарию двух бурых медвежат.

По словам Ашвандена, за прошедшие годы отношение Медведева к Швейцарии кардинально изменилось. В настоящее время он открыто выражает свое недовольство этой страной. Особенно он возмущен проведением недавней «мирной» конференции по Украине в Бюргенштоке.

Журналист напомнил, что Медведев рассматривает переговоры в швейцарских Альпах как личное оскорбление. Он сравнил саммит со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла, называя швейцарцев «умными пастырями», которые собрали только проверенных животных.

Ранее Медведев обвинил Украину и Макрона в теракте в «Крокусе».

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