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Байден отреагировал на решение Верховного суда по Трампу

Байден: решение суда о частичном иммунитете Трампа создает опасный прецедент

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Elizabeth Frantz/Reuters

Решение Верховного суда Соединенных Штатов по делу бывшего президента страны Дональда Трампа создает опасный прецедент и подрывает верховенство закона в государстве. Об этом заявил президент США Джо Байден, слова которого передает ТАСС.

«Это решение практически точно означает, что почти не существует ограничений того, что может делать президент. Это абсолютно новый принцип, и это создает опасный прецедент», — заявил он.

Байден заявил, что это решение подрывает закон.

1 июля Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Трамп назвал победой демократии решение Верховного суда.

Отмечается, что для Трампа и других бывших президентов США полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий». Трамп также имеет вероятный иммунитет от преследования за все действия в рамках должностных полномочий.

Ранее стало известно, когда демократы намерены выдвинуть Байдена кандидатом в президенты.

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