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Бывший премьер Греции назвал итоги европейских выборов бунтом народов

Экс-премьер Греции Самарас: итоги выборов в Европе могут стать бунтом народов

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Jon Nazca/Reueters

Лидеры находящейся на перепутье Европы должны осознать, что им грозит бунт народов. Об этом в интервью общественному телевидению Греции заявил бывший глава правительства страны Антонис Самарас.

Политик отметил, что недавние выборы в Европе имели необычайно важное значение. Низкая явка граждан на избирательные участки свидетельствует о том, что Европа действительно находится на распутье.

Самарас подчеркнул, что ее «капитаны» должны понять, что им грозит «мятеж своих экипажей». Он назвал результаты выборов Франции свидетельством возможного бунта.

До этого сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне роста популярности правых партий в Европе и победы «Национального объединения» во Франции предостерег от поддержки соответствующих политических сил.

30 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал появление новой правой группы в Европарламенте.

Ранее в Киеве встревожились провалом Макрона на выборах.

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