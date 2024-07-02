Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник посетит Киев и встретится с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Financial Times.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Киев во вторник. Орбан встретится с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками», — сообщили источники издания.

До этого Орбан сказал, что огонь на Украине прекратится, если президентом Соединенных Штатов станет Дональд Трамп.

1 июля Владимир Зеленский поздравил Венгрию с началом председательства в Евросоюзе, которое продлится следующие шесть месяцев.

30 июня Орбан анонсировал появление новой правой группы в Европарламенте, куда также войдут Австрийская партия свободы Герберта Кикля и партия АНО 2011 экс-премьера Чехии Андрея Бабиша.

Ранее Орбан заявил, что лидеры ЕС хотят втянуть всю Европу в конфликт на Украине.