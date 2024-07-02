Орбан рассказал, что может прекратить огонь на Украине

Огонь на Украине прекратится, если президентом Соединенных Штатов станет Дональд Трамп. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу M1.

Орбан заявил, что Европе нужно подготовиться к тому, что рано или поздно начнутся переговоры между Россией и США. Он также сказал, что Европа должна задаться вопросами, «где ее место в этом распределении», «кто представляет ее интересы и в чем они состоят».

1 июля политтехнолог Сергей Маркелов заявил, что Дональд Трамп не сможет выполнить данное на дебатах обещание урегулировать конфликт на Украине.

В ходе теледебатов с действующим президентом США Джо Байденом Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах завершит боевые действия на Украине еще до инаугурации. Он отметил, что Вашингтону не следует расходовать средства на этот конфликт. По его мнению, он мог бы быть предотвращен, если бы Россия уважала Байдена. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог предупредил Украину о последствиях в случае прихода Трампа к власти в США.