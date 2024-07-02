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Американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль

Граждане США подали иск в суд на Иран, Сирию и Северную Корею за помощь ХАМАС

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более сотни граждан США подали в американский суд иск против Ирана, Сирии и КНДР, обвинив эти государства в оказании материальной поддержки палестинского движения ХАМАС при атаке на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом со ссылкой на правозащитную организацию «Антидиффамационная лига» сообщает РИА Новости.

Иск был подан 1 июля американской юридической фирмой Crowell & Moring от имени 125 граждан США, которые стали жертвами нападения на Израиль. Истцы потребовали от Ирана, Сирии и Северной Кореи выплатить им денежную компенсацию, так как эти страны предоставили поддержку и ресурсы движению ХАМАС.

«Антидиффамационная лига» заявила, что компенсация будет предоставлена ​​Фондом помощи пострадавшим от терроризма, созданным конгрессом США в 2015 году.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приближающемся разгроме военного потенциала ХАМАС.

Ранее сообщалось, что МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта.

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