Орбан назвал причину спада экономики ЕС

Причиной спада европейской экономики стали ошибочные действия руководства Евросоюза. Об этом в статье для Financial Times заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Этот спад можно отнести, прежде всего, к ошибочным решениям Брюсселя, которые идут вразрез с реалиями мировой экономики», - подчеркнул он.

Среди наиболее явных ошибок руководства Евросоюза венгерский премьер назвал подход к «зеленому переходу», излишнее бюрократическое обременение европейских сельхозпроизводителей, провал в налоговой сфере, следствием которого стал отток инвестиций.

Он добавил, что Венгрия готовится к «активному» председательству в Евросоюзе, поставив главной целью для Будапешта сделать ЕС вновь конкурентоспособным.

Венгрия с 1 июля начинает председательство в Совете Евросоюза сроком на полгода. В июне Венгрия представила девиз своего полугодового председательства в Совете ЕС, в нем содержится отсылка к предвыборному лозунгу бывшего президента США Дональда Трампа, венгерский девиз будет звучать как «Сделаем Европу снова великой».

В связи с этим венгерский политический эксперт Георг Шпётле заявил, что Будапешт во время своего полугодового председательства в ЕС не сможет коренным образом переломить политику политического объединения, однако скорректирует ее направление.

Ранее Орбан рассказал, что может спасти Европу от кризиса.