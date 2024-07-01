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В Киев для обсуждения помощи Украине прибыли американские конгрессмены

Посол Бринк: в Киеве конгрессмены обсудят помощь США Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В Киев прибыл председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер с коллегами. Об этом в соцсети Х сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

Тернера сопровождают конгрессмены, члены палаты представителей США Тони Гонсалес, Ронни Джексон, Джон Джойс и Бетти МакКоллум.

По словам Бринк, цель визита — «обсуждение того, как помощь США помогает Украине».

1 июля сообщалось, что в США предложили Украине тайную альтернативу НАТО. Политолог Томас Грэм высказал мнение, что у Киева будет возможность формально сохранять нейтралитет, при этом получая военную и разведывательную поддержку от США и других стран альянса. В качестве примера для подражания он предложил использовать модель, аналогичную Швеции времен холодной войны, которая формально была нейтральной, но тесно и тайно сотрудничала с США и другими союзниками по НАТО в области безопасности и разведки.

Ранее эксперт объяснил, зачем на самом деле НАТО создает миссию для помощи Киеву.

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