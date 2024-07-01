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На Украине рассказали о том, как Сырский разочаровал Зеленского

NV: Зеленский «не в восторге» от главкома ВСУ Сырского

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский «не в восторге» от главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает украинское издание NV со ссылкой на источники.

Отмечается, что соответствующее отношение со стороны Зеленского к Сырскому вызвано обвал фронта ВСУ в районе Очеретино на Покровском направлении и прорыв линии укреплений российскими войсками в Харьковской области.

При этом, по оценке источников издания, Сырского «вряд ли будут снимать с должности» в ближайшей перспективе.

До этого американская газета The Washigton Post писала, что отставка командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Содоля может ослабить позиции Сырского.

Зеленский 24 июня уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. В числе прочего на него возложили ответственность за ряд неудач армии в зоне боевых действий и обвинили в работе на Россию. По мнению депутата, в данный момент украинские политики и командующие заняты сбором компромата друг на друга.

Ранее в ВСУ заявили, что российские войска наступают по всему восточному фронту.

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