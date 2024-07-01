Президент Литвы выступил за выход страны из Конвенции по кассетным боеприпасам

Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за выход страны из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает использовать, передавать и накапливать такое вооружение. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидер страны хочет, чтобы литовская армия могла использовать все возможные средства для защиты государства, в том числе кассетные боеприпасы, отмечается в сообщении.

Таким образом, Науседа решил пересмотреть свою позицию, поскольку раньше он говорил, что если Литва выйдет из Конвенции, то это ударит по ее имиджу на мировой арене. Страна подписала соответствующий международный договор в 2011 году.

8 мая Financial Times со ссылкой на премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните писала, что власти республики готовы отправить своих военных на Украину в рамках тренировочной миссии.

В конце марта Науседа назвал вступление Литвы в НАТО лучшим решением в новейшей истории.

Ранее Науседа раскрыл, кто в НАТО поддерживает отправку войск на Украину.