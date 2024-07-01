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Макрон рассчитывает на 150 мест в парламенте для своей коалиции

RMC: Макрон рассчитывает, что его коалиция получит 150 мест в парламенте Франции

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URS FLUEELER/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что его коалиция «Вместе за республику» по итогам выборов в парламент получит не менее 150 мандатов, передает радио RMC со ссылкой на источники.

На данный момент общее число депутатских кресел в Национальном собрании Франции (нижняя палата парламента) составляет 577. Для большинства в парламенте партии необходимо 289 депутатов.

«Глава государства уверен в том, что сможет получить 150 мест и найти союзников для создания возможной будущей коалиции», — рассказал радиостанции один из участников коалиции.

Утром 1 июля коалиция Макрона заняла третье место в первом туре парламентских выборов.

Экс-глава фракции «Национального объединения» в парламенте Марин Ле Пен заявила, что партия «уничтожила макронистский блок» в ходе первого тура выборов депутатов. Она отметила, что второй тур голосования станет решающим.

Ранее Макрон распустил Национальное собрание Франции на фоне проигрыша выборов в ЕП.

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