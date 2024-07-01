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Лавров будет председательствовать на дебатах Совбеза ООН

МИД РФ: в июле Лавров будет дважды председательствовать на дебатах Совбеза ООН

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Brendan McDermid/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в июле будет председательствовать на двух заседаниях Совета безопасности ООН. Об этом сообщается на сайте МИД.

В публикации отмечается, что с 1 июля к России перешло председательство в Совете Безопасности ООН. На ближайший месяц запланированы три центральных мероприятия, на первых двух из них будет председательствовать глава российского внешнеполитического ведомства.

Так, 16 июля в Совбезе ООН состоятся дебаты на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

17 июля – открытые дебаты по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

19 июля состоятся дебаты по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.

1 июля работу России во время председательства в СБ ООН прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ привержена своим обязательствам, занимает ответственную позицию и призывает к этому другие государства.

Ранее Генсек ООН высказался о праве вето в организации.

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