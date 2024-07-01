Захарова заявила о бедственном положении Германии из-за помощи Киеву

Германия находится в крайне сложном положении, если ее основным приоритетом является поддержка Украины. Об этом заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Тогда у Германии дела совсем плохи», — написала Захарова.

Таким образом дипломат отреагировала на заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая сказала, что для ее страны нет более важного национального интереса, чем помощь Украине.

До этого Бербок назвала Россию главной угрозой для безопасности Европы в обозримом будущем, призвав к защите существующего порядка и усиленной поддержке Киева. Глава МИД ФРГ подчеркнула, что оборонная политика континента должна быть ориентирована на то, что Москва якобы представляет угрозу для его безопасности. Также Бербок сказала, что мир на Украине зависит от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее стало известно о разногласиях между Бербок и Шольцем из-за санкций против России.