Рогов рассказал, с чем связано желание Зеленского провести переговоры с РФ

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией связаны с предстоящими президентскими выборами в США. Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Именно к американским выборам перед ним (Зеленским — «Газета.Ru») стоит задача начать мирные переговоры для того, чтобы [президент США Джо] Байден смог предъявить избирателям, что все чудесно, что они добиваются мира, что процесс идет», — отметил Рогов.

По его словам, Зеленский попытается собрать силы, чтобы в августе-сентябре устроить контратаки в попытке зафиксировать максимум контроля над территориями.

30 июня Зеленский дал интервью Philadelphia Inquirer, в котором допустил возможность переговоров с РФ через посредников. При этом он подчеркнул, что невозможно сделать так, чтобы конфликт закончился, а на следующий день все были счастливы. Но можно подготовить документ, в котором часть вопросов будет решена не пулями, а тем или иным форматом диалога, отметил украинский лидер.

До этого глава офиса президента Украины Ермак заявил, что Киев не против возобновления диалога с Россией и ищет возможность передать ей наработки «мирной» конференции в Швейцарии. По его словам, РФ могут пригласить на второй саммит для организации переговоров.

Ранее Арестович увидел сенсационный разворот в политике Зеленского по переговорам.