Президент Грузии Саломе Зурабишвили собирается признать нелегитимными итоги парламентских выборов 26 октября в случае победы ныне правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на грузинские СМИ. Тем самым глава республики «планирует вызвать в стране политический кризис», отмечают журналисты.

«Именно поэтому президента называют «куклой оппозиции», а саакашвилевское «Единое национальное движение» — марионетками внешних сил, заинтересованных в дестабилизации в Грузии», — подчеркивают авторы публикации.

В конце июня председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Зурабишвили превратилась в «куклу» оппозиционной партии «Единое национальное движение», которая в свою очередь является «куклой иностранных политических групп».

Парламентарий также подчеркнул, что если бы в феврале 2022 года Грузией руководила оппозиция, она «отправила бы бойцов на Украину» и «ввела бы санкции против России».

До этого Папуашвили говорил, что единственный друг Грузии — ее собственный народ. По его словам, «Европа очень нерелевантно поступает с республикой в последние два года, и это все очень далеко от европейских ценностей».

Ранее в Тбилиси обвинили посла США в «пересечении красных линий».