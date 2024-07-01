В штабе Трампа сделали заявление об участии Байдена в выборах

Нынешний президент США Джо Байден останется кандидатом на пост главы государства на выборах, несмотря на провал на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом. Об этом заявил советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер в эфире телеканала Fox News.

«Джо Байден точно будет кандидатом», — подчеркнул он.

По словам Миллера, действующего президента выдвинут по нескольким причинам, главная из которых состоит в том, что Байден сам не желает снимать свою кандидатуру и выходить из президентской гонки.

Кроме того, Байден не желает потенциальным уходом запятнать свою репутацию.

Вместе с тем, с деятельностью нынешнего президента США связан бизнес семьи Байдена.

До этого журналист Такер Карлсон заявлял, что экс-президент США Барак Обама в частных беседах говорил, что у Байдена нет шансов на выборах.

Ранее родственники Байдена обвинили его помощников в провале на теледебатах.