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Родственники Байдена обвинили его помощников в провале на теледебатах

Politico: семья Байдена считает его помощников виновными в провале на дебатах

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Brian Snyder/Reuters

Семья президента США Джо Байдена обвинила его помощников в провале главы государства на теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета Politico.

По словам собеседника издания, родственники Байдена призвали американского лидера уволить или понизить в должности членов его команды, которых они считают виновными в неудачных теледебатах. Среди них экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн и адвокат главы государства Боб Бауэр. Источники газеты отметили, что президент вряд ли согласится с этими предложениями.

Семья Байдена, особенно его жена Джилл и сын Хантер, говорится в статье, настаивает на продолжении избирательной кампании главы государства.

До этого сообщалось, что члены Демократической партии, которые намерены принять участие в выборах в конгресс США в ноябре 2024 года, начали дистанцироваться от действующего президента страны.

Ранее в США заявили об ухудшении психического состояния Байдена.

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